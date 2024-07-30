В Подмосковье на торги выставлено 130 лотов с 22 по 26 июля

С 22 июля по 26 июля 2024 г. комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 130 объектов, из которых 101 земельный участок в аренду, 26 земельных участков на продажу, 2 нежилых помещения в аренду и 1 объект водопользования, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в Талдомском городском округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 10 соток, расположенный в деревне Дубровки. Кстати, в этой деревне находится Дом-музей С. А. Клычкова, в 20 минутах пешком расположены ж/д станция Талдом и автовокзал. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 19 124,15 рублей в год.

В Наро-Фоминском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 28,9 соток, расположенный в деревне Смолино. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 733 310,66 рублей в год.

Предложения для развития бизнеса также есть: в городском округе Подольск в аренду можно взять помещение площадью 71 кв. м. для свободного вида деятельности, расположенное по адресу: г. Подольск, ул. Правды, д. 26, пом. 2. Срок аренды — 5 лет. Начальная цена — 235 152 рублей в год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.