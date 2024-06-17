В Подмосковье на торги выставлен земельный участок для размещения складов

В Московской области на торги выставлен земельный участок площадью 35,07 га под складские и производственные комплексы в Богородском городском округе, об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Торги состоятся 28 июня. Начальная цена лота — 178,9 млн рублей.

Земля расположена вблизи д. Новые Псарьки (сельское поселение Аксено-Бутырское), к западу от Ногинска. Район обладает высокой инвестиционной привлекательностью и имеет значительный потенциал для развития. В непосредственном окружении — лес. Расстояние до Горьковского шоссе составляет 550 метров, до МКАД — около 34 км.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов в Московской области. Так, в марте за 22,98 млн рублей на торгах было передано право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на участке 3,3 га в Ленинском районе. В том же месяце за 163,9 млн рублей было продано имущество бывшего оздоровительного комплекса «Клязьма» в г. Пушкино. В ноябре 2023 года за 403,49 млн рублей реализована бывшая правительственная дача в Мытищах, на которой в 1930-х годах жил Иосиф Сталин.

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.