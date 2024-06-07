В Подмосковье на торги выставлен имущественный комплекс

На торги выставлен имущественный комплекс вблизи Сергиева Посада. В его состав входят: участок площадью 2,01 га и несколько зданий общей площадью 6,9 тыс. кв. метров. Объект может быть использован под коммерческую, производственную и научную деятельность, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Заявки на участие принимает ДОМ.РФ до 15 июля, торги состоятся 19 июля. Начальная цена лота — 62,31 млн рублей.

Комплекс расположен по адресу: с. Глинково д. 77. Ранее он принадлежал филиалу Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. В ближайшем окружении — индивидуальная и многоэтажная жилая застройка. Ближайшая остановка общественного транспорта «Глинково» находится в 120 метрах. Расстояние до центра Сергиева Посада — 3 км, до МКАД — 58 км.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель и объектов в Московской области. Так, в марте этого года за 22,98 млн рублей на торгах было передано право реализации проекта комплексного развития территории на участке 3,3 га в Ленинском округе. В том же месяце за 163,9 млн рублей было продано имущество бывшего оздоровительного комплекса «Клязьма» в г. Пушкино. В ноябре 2023 года за 403,49 млн рублей реализована бывшая правительственная дача в Мытищах, на которой в 1930-х годах жил Иосиф Сталин.

Дополнительная информация и инструкции по подаче заявок на участие в торгах размещены на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.