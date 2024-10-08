В Подмосковье на торги выставят участки под стоянку транспортных средств

Министерство имущественных отношений Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике Московской области выставит на аукцион земельные участки, расположенные в Раменском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь участков, имеющих категорию «земли населенных пунктов» и вид разрешенного использования «стоянка транспортных средств», составляет 14 192 кв. метров и 22 182 кв. метров.

Начальная цена участков — 1 032 673,78 руб. и 1 618 676,00 руб.

Вся информация о проведении торгов будет опубликована на портале ЕАСУЗ. По всем вопросам можно обращаться по номеру телефона: +7 (925) 082-80-34 или по e-mail: rct_torgi@mosreg.ru.

Приобрести или арендовать земельный участок, находящийся на территории Московской области, через торги могут как физические, так и юридические лица. Узнать об участках, выставленных на аукцион, можно на портале ЕАСУЗ, на портале и на официальном интернет-ресурсе администрации.

Сервис доступен в разделе «Земля и стройка» — «Предоставление земельных участков» — «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах» или по ссылке.

Для подачи заявления нужно указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта и доверенность (если заявитель действует от имени другого лица). Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.