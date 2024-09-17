В Подмосковье на торги выставят два земельных участка под ИЖС

Министерство имущественных отношений Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике Московской области выставит на аукцион два земельных участка, расположенных в п. Дорохово Рузского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь участков, имеющих категорию «земли населенных пунктов» и вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», варьируется от 900 до 1 093 кв. метроу.

Начальная цена участков — 27 688,05 рублей до 40 322,88 рублей.

Вся информация о проведении торгов будет опубликована на портале ЕАСУЗ. По всем вопросам можно обращаться по номеру телефона: +7 (925) 082-80-34 или по e-mail: rct_torgi@mosreg.ru.

Приобрести или арендовать земельный участок, находящийся на территории Московской области, через торги могут как физические, так и юридические лица. Узнать об участках, выставленных на аукцион, можно на портале ЕАСУЗ, на портале torgi.gov.ru и на официальном интернет-ресурсе администрации. Сервис доступен в разделе «Земля и стройка» — «Предоставление земельных участков» — «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах» или по ссылке. Для подачи заявления нужно указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта и доверенность (если заявитель действует от имени другого лица). Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.