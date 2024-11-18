В Подмосковье на торги выставили участок под строительство частного дома

ДОМ.РФ предлагает инвесторам земельный участок площадью 0,83 га в Одинцовском городском округе под строительство частного дома общей площадью до 1,3 тыс. кв. метров. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 декабря, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Участок расположен вблизи оздоровительного комплекса «Сосны». Поселок Сосны — место элитного коттеджного строительства. Окружение представлено частными резиденциями. Вокруг — развитая инфраструктура соседних населенных пунктов и коттеджных поселков: школы, спортивные комплексы и рестораны.

Рядом с участком протекает р. Серебрянка, приток Москвы-реки. В пешей доступности — природный резерват Пойменный лес. Ближайшая остановка общественного транспорта «Сновидово» находится в 15 минутах ходьбы. Расстояние до Barvikha Luxury Village составляет около 17 км в сторону Москвы. Подъезд возможен как по Рублево-Успенскому (25 км от МКАД), так и по Ильинскому шоссе (31 км от МКАД).

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемой федеральной недвижимости в Московской области. Так, в октябре за 1,13 млрд рублей продали имущественный комплекс (349,41 га земли и 31,1 тыс. кв. метров объектов недвижимости) на территории пос. Лесной в 28 км от МКАД по Ярославскому ш. В сентябре за 31,46 млн рублей реализован имущественный комплекс в центре Орехово-Зуева. В июне за 236,35 млн рублей новому собственнику был передан имущественный комплекс неподалеку от Ногинска под размещение склада или производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.