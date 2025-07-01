Фото - © Земельный участок в аренду в Клину/Комитет по конкурентной политике Московской области

В Подмосковье на торги выставили 144 новых объектов за неделю

С 23 по 27 июня комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 144 объекта, из которых 94 земельных участка в аренду, 37 земельных участков на продажу, 7 нежилых помещений в аренду, 3 нежилых помещения на продажу, 1 лот на продажу земельного участка со зданием и 2 лота на заключение договора водопользования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в Орехово-Зуевском городском округе продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 24,96 сотки, расположенный в деревне Соболево. Начальная цена — 1 701 500 руб.

В городском округе Клин в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 9,76 соток, расположенный в поселке Раздолье. Срок аренды 20 лет. Начальная цена ежегодной аренды — 47 916,72 руб./год.

Для бизнеса также есть большой выбор предложений: в г. Ликино-Дулево Орехово-Зуевского г. о. сдается в аренду помещение площадью 49,9 кв.м, в городе Клин можно арендовать участок под хранение автотранспорта, а в муниципальном образовании Егорьевск в селе Раменки продается нежилое помещение, в деревне Лесково на торгах земельный участок 339,21 соток в аренду под природно-познавательный туризм.

Основной принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.