В Подмосковье на торги выставили 143 лота за прошедшую неделю

С 22 по 27 апреля на торги в Подмосковье было выставлено 143 объекта, из них наибольшее количество находится в городских округах: Ступино, Пушкинский, Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Так, в городском округе Ступино с начала года было реализовано 133 земельных участка и доступно еще 93 лота. К примеру, в селе Разиньково можно взять в аренду земельный участок 12 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды — 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 86 тыс. рублей в год.

В округе Пушкинский с начала года жители уже взяли через торги 24 земельных участка. К участию доступно еще 23 лота. В Красноармейске, мкр. Северный, дом № 2 в аренду можно взять нежилое помещение площадью 19 кв. м под свободный вид деятельности. Рядом расположена железнодорожная станция. Начальная цена — 116 тыс. рублей в год. Срок аренды — 5 лет.

В городском округе Луховицы жители уже взяли 32 участка, доступен еще 21 лот. Так, в селе Любичи можно приобрести в собственность земельный участок площадью 7 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Рядом расположены река Цна и река Ока. Начальная цена — 287 тыс. рублей.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в области проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также глава региона отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.