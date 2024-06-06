В Подмосковье на торги выставили 125 лотов за неделю

На минувшей неделе в Московской области с 27 мая по 31 мая 2024 года на торги выставлено 125 объектов, из которых: 92 земельных участка в аренду, 31 земельный участок на продажу, 2 нежилых помещения в аренду. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В городском округе Волоколамск в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью 19 соток, расположенный в деревне Шитьково. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 68 429.79 руб/год.

В городском округе Кашира в аренду можно взять земельный участок площадью 168 соток для объектов дорожного сервиса, расположенный в д. Барабаново. Срок аренды 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 2 242 195 руб.

В городском округе Щелково в аренду можно взять нежилое помещение под свободный вид деятельности площадью 154,1 кв. метров, расположенное в р.п. Монино вблизи ж/д станции на ул. Маршала Красовского, д. 4. Срок аренды 5 лет, а начальная цена — 850 632 руб/год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в области проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.