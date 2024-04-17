В Подмосковье на торги выставили 116 лотов за неделю

С 8 по 12 апреля на торги в Подмосковье было выставлено 116 объектов. Из них наибольшее количество в городских округах: Дмитровский, Рузский, Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Так, в Дмитровском округе с начала года было реализовано 45 земельных участков и доступно еще 137 лотов. К примеру, в селе Рогачево можно взять в собственность земельный участок 9 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Вблизи расположены остановки общественного транспорта. Начальная цена — 620 тыс. рублей.

В Рузском округе с начала года жители уже взяли через торги 85 земельных участков. К участию доступно еще 73 лота. В поселке Тучково, ул. Комсомольская, дом № 1, пом. 9-12, 14, 15 в аренду можно взять нежилое помещение 45 кв. метров под свободный вид деятельности. Начальная цена — 397 тыс. рублей в год. Срок аренды — 10 лет.

В Домодедове жители уже взяли 27 участков, доступно еще 38 лотов. В селе Успенское в аренду можно взять земельный участок 9 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Вблизи расположены остановки общественного транспорта. Начальная цена — 360 тыс. рублей в год. Срок аренды — 20 лет.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в области проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил стабильность экономики региона.

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