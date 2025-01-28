Фото - © Участок на торгах в г.о. Ступино/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

В Подмосковье на торги выставили 111 новых объектов с 20 по 24 января

На минувшей неделе, с 20 января по 24 января 2025 года Комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 111 объектов, из которых 61 земельный участок в аренду, 44 земельных участка на продажу, 3 нежилых помещения в аренду и 3 объекта водопользования, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в городском округе Ступино в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 12 соток, расположенный на ул. Весенняя. Срок аренды 13 лет и 2 месяца. Начальная цена — 1 638 288 рублей в год.

В муниципальном округе Истра продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 7 соток, расположенный в поселке Лесодолгоруково. Начальная цена на торгах — 643 593,24 руб.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.