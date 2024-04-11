В Подмосковье на торги было выставлено 118 лотов

С 1 по 5 апреля текущего года на торги в Подмосковье было выставлено 118 объектов, из них наибольшее количество в городских округах: Волоколамский, Кашира, Щелково, передает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, в Волоколамском городском округе с начала года было реализовано 24 земельных участка и доступно еще 54 лота. К примеру, в д. Зобово можно взять в аренду земельный участок 10 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Остановка общественного транспорта расположена рядом с участком. Начальная цена — 38 тыс. рублей в год. Срок аренды 20 лет.

В городском округе Кашира с начала 2024 года жители уже взяли через торги 24 земельных участка. К участию доступно еще 27 лотов. В д. Тарасково в собственность можно приобрести земельный участок, площадью 14 соток под индивидуальное жилищное строительство. Начальная цена — 682 тыс. рублей.

В городском округе Щелково жители уже взяли 19 участков, доступен еще 21 лот. В р. п. Монино в аренду можно взять нежилое помещение площадью 154,1 кв. метров под свободный вид деятельности. Начальная цена — 850 тыс. рублей в год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем. Все торги в области проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе необходимо получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку требуемые документы, внести задаток и подать заявку.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте портала ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.



«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.