В Подмосковье на торгах можно приобрести землю под коммерческий объект

Министерство имущественных отношений Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике Московской области выставит на аукцион земельный участок, расположенный на ул. Калинина в п. Малаховка городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Площадь участка, имеющего категорию «земли населенных пунктов» и вид разрешенного использования «Бытовое обслуживание, Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, Амбулаторно-ветеринарное обслуживание, Магазины, Спорт», составляет 3 000 кв. метров.

Начальная цена участка — 1 161 706,50 рублей.

Вся информация о проведении торгов будет опубликована на портале ЕАСУЗ. По всем вопросам можно обращаться по номеру телефона: 8 (925) 082-80-34 или по e-mail: rct_torgi@mosreg.ru.

Обращаем также внимание, что приобрести или арендовать земельный участок, находящийся на территории Московской области, через торги могут как физические, так и юридические лица.

Узнать об участках, выставленных на аукцион, можно на портале ЕАСУЗ, на портале и на официальном интернет-ресурсе администрации.

Сервис доступен в разделе «Земля и стройка» — «Предоставление земельных участков» — «Предоставление земельных участков в аренду или в собственность на торгах» или по ссылке. Для подачи заявления нужно указать номер извещения о торгах, приложить копию паспорта и доверенность (если заявитель действует от имени другого лица). Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.