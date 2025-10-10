В Подмосковье на территории ЖК «Жулебино парк» построили школу для 1,5 тыс учеников

Школу для 1500 учеников построили на территории жилого комплекса «Жулебино парк». Министерство жилищной политики Московской области выдало компании «ПИК» разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба ведомства.

В трехэтажном здании общей площадью 17 тыс. кв. метров смогут одновременно обучаться 60 классов по 25 человек. Для учеников предусмотрены универсальные и специализированные классы с лабораториями, помещения для продленки, кабинет кулинарии, мастерская для работы по дереву и металлу и помещение по обработке ткани.

В школе предусмотрены просторный актовый зал на 600 мест с эстрадой, гримерными комнатами и складскими помещениями для артистов. Для физкультурных мероприятий созданы два универсальных спортивных зала, оборудованных гимнастическими снарядами, шведскими стенками, кольцами и канатами для лазания. Дополнительно организованы два зала для альтернативных занятий, включая хореографию, каждый из которых оснащен индивидуальными раздевалками. На территории созданы комфортные пространства для активного отдыха, занятий спортом и учебной деятельности.

Проект «Жулебино парк» построен в окружении природы. Рядом с комплексом находятся Кузьминский и Жулебинский парки. В жилом комплексе уже открыты два детских сада, каждый рассчитан на 350 малышей, уже работают две поликлиники, каждая на 100 посещений в смену.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексн6ого развития территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.