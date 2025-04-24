В Подмосковье на Тарычевском пруду установили арт-объект

На малом Тарычевском пруду установили арт-объект, детские лазалки и освещение. Проектирование и реализацией объекта занимается девелопер, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Ленинском городском округе Брусника строит «Первый квартал». Для жителей Видного застройщик завершает благоустройство малого Тарычевского пруда. Рабочие закончили монтаж освещения и установили детские игровые зоны с лазалками. Также на пруду появился арт-объект — его разместили на деревянном помосте, который расположен прямо над водной гладью.

Началось озеленение пространства. Рядом с детской площадкой, спортивной зоной и другими досуговыми пространствами появятся водные растения: кубышка, цицания широколистная, схеноплектус озерный, тростник южный, различные виды ириса. Согласно концепции, в зависимости от типа ландшафта пруд будет разбит на три зоны: лекарственный луг, заповедное болото и темный лес. Вдоль линии воды планируется высадить кусты осоки черной: они укрепят берег и будут служить барьером, ограничивающим доступ к воде.

Ранее специалисты девелоперской компании вместе с водолазами очистили водоем, а также освободили территорию от незаконных построек, построили прогулочные помосты и обустроили видовые площадки.

Жилой комплекс «Первый квартал» имеет собственную развитую инфраструктуру. Уже построены 6 корпусов, детский сад на 280 мест, соседский центр. Работает отделение вызовов врача на дом. Также строятся современная школа на 1 675 человек и многофункциональный паркинг.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами строят всю необходимую инфрастуруру в рамках комплексн6ого развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.