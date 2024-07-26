В Подмосковье на регистрацию ипотеки подано около 82 тыс заявлений с начала года

Одной из приоритетных задач Росреестра является предоставление государственных услуг в электронном виде. Увеличение доли электронных документов сокращает сроки проведения учетно-регистрационных действий, а также повышает эффективность взаимодействия Росреестра с гражданами и профессиональными участниками рынка недвижимости, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

В управление Росреестра по Московской области за полгода на учетно-регистрационные действия поступило более 900 тыс. заявлений. Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило более 82 тысяч заявлений.

Так, с начала года на регистрацию ипотеки подано около 82 тысяч заявлений, из которых 88% — в электронном виде.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило около 34 тысяч заявлений, из которых 95% — в электронном виде.

В регионе сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав в отношении социально значимых объектов недвижимости, многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости. Кроме того, значительно снизилось количество решений о приостановлении по учетно-регистрационным действиям.

«Управление продолжает совместную работу с правительством Московской области для формирования комфортной городской среды в интересах граждан и бизнеса. Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, повышению качества оказания государственных услуг Росреестра и безопасности сделок», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

В Подмосковье для создания условий по эффективному управлению и распоряжению собственностью региона создали министерство имущественных отношений. Оно регулирует эту деятельность посредством разработки порядков и требований, формирует реестр имущества и ведет учет операций с ним, осуществляет приватизацию госимущества, участвует в процессе создания и ликвидации государственных предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.