В Подмосковье на муниципальных торгах реализовали объекты недвижимости на миллионы рублей

В декабре 2025 года в Подмосковье на муниципальных торгах были реализованы земельные участки, здания и помещения на сумму свыше 26 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В конце 2025 года в Московской области прошли муниципальные торги, на которых граждане и организации приобрели ряд объектов недвижимости. Организатором торгов выступил комитет по конкурентной политике Подмосковья.

В Черноголовке был арендован земельный участок площадью 28 191 кв. м для производственной деятельности. Сумма аренды составила более 16 млн рублей. В Дубне реализовали три участка: два из них общей площадью 6 000 кв. м проданы в собственность по цене более 17,6 млн рублей каждый, еще один участок площадью 2 075 кв. м сдан в аренду за 20,1 млн рублей. Все участки предназначены для индивидуального жилищного строительства.

В Егорьевске продано нежилое здание площадью 759,8 кв. м с прилегающим участком 4 500 кв. м за 10,7 млн рублей. В Мытищах выкуплено нежилое помещение площадью 144,5 кв. м за 16,6 млн рублей. В Богородском округе реализованы 24 нежилых здания и сооружения общей площадью 8 579,2 кв. м на участке 131 968 кв. м в деревне Колонтаево. В Балашихе приобретено нежилое помещение площадью 517,4 кв. м в микрорайоне Саввино за 30,1 млн рублей.

Преимуществами участия в муниципальных торгах являются прозрачность, доступность информации и возможность подачи заявок через электронные платформы. По итогам 2025 года доходы бюджетов муниципалитетов Подмосковья от таких сделок составили 26,2 млрд рублей, что на 0,8 млрд больше, чем в 2024 году.

Для аренды или покупки муниципальной недвижимости используется единый электронный ресурс ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.