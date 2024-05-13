В Подмосковье на майских выходных прошли рейды по нецелевому использованию земли

В Московской области приступили к тестовым осмотрам территорий, на которых участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, не используются по целевому назначению. Первые такие рейды прошли в городских округах Наро-Фоминский, Красногорск и Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

С 10 по 12 мая в данных муниципалитетах прошли рабочие выезды с участием министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой совместно с руководством администраций, представителями прокуратуры и МВД.

«На долю нецелевого использования земельных участков приходится наибольшее количество от всех выявленных нарушений в земельно-имущественной сфере. За майские праздники провели рейды в 3 муниципальных образованиях, и надо сказать, что картина неприглядная, нарушений много. В ходе таких выездов мы также учитываем и поступающие обращения жителей. Земля под ИЖС или ЛПХ, а по факту на участках ведется незаконная деятельность, к примеру, работы по резке металла, приемке грунтов, изготовление памятников, гостиничный бизнес и т. п., что противозаконно. И не только с точки зрения нецелевого использования, но и со стороны экологического правонарушения, так как эта деятельность приводит к замусориванию территории. Цель, которую мы поставили перед собой, совершая такие выезды, — определить соответствующие меры и алгоритмы, чтобы помочь бизнесу продолжить вести деятельность, но на законных основаниях, а главное, не доставлять дискомфорт рядом проживающим жителям», — рассказала Адигамова.

За три дня рабочих выездов выявлено почти 60 нарушений по нецелевому использованию. Как отмечает глава ведомства, чем ближе к МКАД, к федеральным, региональным трассам, тем отмечается большее скопление проблемных объектов.

В этом году земельные инспекторы Подмосковья уже провели обследование 68,9 тыс. земельных участков. Всего же запланировано в рамках земконтроля 365 тыс. осмотров. В прошлом году недобросовестным собственникам земель было доначислено 2,2 млрд рублей земельного налога, 15,3 тыс. землепользователей привели землю в порядок и стали использовать по целевому назначению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.