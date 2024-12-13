В Подмосковье на конкурсе реализуют объект культурного наследия за 1 рубль

Министерством имущественных отношений, согласно распоряжению правительства Московской области «Об условиях приватизации находящегося в собственности Московской области недвижимого имущества», будет реализован объект культурного наследия «Дом управляющего фабрикой, конец XIX века», расположенный в г. Балашиха на ул. Советская, д. 29 а, сообщает пресс-служба ведомства.

Двухэтажное здание, которое имеет площадь 445,9 квадратных метров, было построено в 1875 году и принадлежало князю Игорю Трубецкому, владельцу Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. В настоящее время здание находится в плачевном состоянии.

В целях восстановления, памятник истории и культуры в рамках конкурса выставили на торги, согласно новому порядку по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот.

Начальная цена объекта равна 1 рублю, величина повышения («шаг конкурса») составляет 414 884,62 руб. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 23 января. Сам конкурс пройдет 30 января на электронной площадке АО «РАД».

Земельный участок, в границах которого расположен объект ОКН, победитель получит в аренду на период проведения работ по сохранению объекта культурного наследия с арендной платой, равной 1 рублю.

Победителю в течение двух лет, с момента регистрации права собственности на приобретенный объект, необходимо разработать проектную документацию. Общий срок выполнения условий конкурса составляет 7 лет, в течение которого инвестор за счет собственных средств должен провести работы по сохранению и реставрации здания, в соответствии с требованиями, предусмотренными охранным обязательством. По окончании всех работ покупатель может выкупить земельный участок в собственность, в том числе и по льготной стоимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.