В Подмосковье на кадастровый учет поставлено 15 новостроек с января

За январь 2025 года управлением Росреестра по Московской области на государственный кадастровый учет поставлено 15 МКД на 6 075 квартир, площадью более 470 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Общая площадь поставленного на государственный кадастровый учет жилого фонда в январе 2025 года позволит обеспечить жильем более 6 тысяч семей на территории Московской области.

Одновременно с многоквартирным домом на государственный кадастровый учет ставятся все объекты недвижимости, расположенные в данном доме: жилые и нежилые помещения, места общего пользования, при наличии — машино-места и другие объекты.

Объекты недвижимости расположены в следующих городских округах региона:

Красногорск — 3 МКД на 624 квартиры общей площадью около 38 000 кв. метров;

Кашира — 2 МКД на 249 квартир общей площадью более 16 000 кв. метров;

Пушкинский — 2 МКД на 783 квартиры общей площадью более 53 000 кв. метров;

Шатура — 1 МКД на 135 квартир общей площадью около 9 000 кв. метров;

Дмитровский — 1 МКД на 220 квартир общей площадью более 23 000 кв. метров;

Электросталь — 1 МКД на 112 квартир общей площадью около 11 000 кв. метров;

Химки — 1 МКД на 193 квартиры общей площадью более 15 000 кв. метров;

Ленинский — 1 МКД на 1 787 квартир общей площадью более 160 000 кв. метров;

Котельники — 1 МКД на 1 456 квартир общей площадью около 90 000 кв. метров;

Коломна — 1 МКД на 45 квартир общей площадью около 4 000 кв. метров;

Одинцовский — 1 МКД на 471 квартиру общей площадью более 51 000 кв. метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.