В Подмосковье на кадастровый учет поставили школу на 550 мест

В Мытищах на кадастровый учет поставили школу для 500 учеников, которая находится в ЖК «Скандинавский». Школу построил девелопер в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В школе будут кабинеты, лаборантские, помещения продленного дня для начальных классов, медблок, библиотека, а также актовый и спортивные залы. На прилегающей территории обустроены спортивные и игровые площадки, а также места для проведения общешкольных мероприятий.

ЖК «Скандинавский» — жилой проект комфорт-класса в городском округе Мытищи в Подмосковье, в 2,8 км от Москвы по Осташковскому шоссе и в 10 минутах от станции метро «Медведково». В состав ЖК входят шенсть жилых домов средней этажности, которые сданы в эксплуатацию, муниципальные школа на 500 мест и детский сад на 240 воспитанников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в 2024 году на территории региона откроют 25 школ, 11 детсадов и 22 объекта здравоохранения.