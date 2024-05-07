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В Подмосковье на кадастровый учет поставили новый дом в ЖК «Подлипки -Город»

На кадастровый учет поставили новый дом в ЖК «Подлипки - Город» на улице Ленина в Коломне. Теперь 30 семей могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дому присвоили кадастровый номер — 50:57:0030106:1084. Он находится по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Ленина, дом № 159.

Проект ЖК «Подлипки-Город» предусматривает более 40 малоэтажных домов. Благодаря своему уникальному расположению, здесь сочетаются развитая городская инфраструктура и спокойствие природы. Комплекс воплощает уникальную концепцию инфраструктуры: «город в городе».

В рамках проекта построят многофункциональный центр с подземной парковкой на 150 машино-мест. На первых этажах офисные помещения и медицинские кабинеты. Устроят прогулочные зоны, места для отдыха, спортивные и детские площадки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.