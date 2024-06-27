В Подмосковье на кадастр поставлен новый дом в ЖК «Пехра»

На кадастровый учет поставлен новый дом в ЖК «Пехра» городского округа Балашиха. Теперь жители могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Это стало возможным благодаря оперативный работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства региона.

Объект расположен по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Яганова, д. 10. Ему присвоен кадастровый номер: 50:15:0040602:6166.

ЖК «Пехра» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в г. Балашиха на территории 36 га. Проект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе. В проекте «Пехра» сейчас построены 6 корпусов на 4 978 квартир, три детских сада, две поликлиники и школа искусств. Возводят еще одну поликлинику и детский сад, а также школу на 1 500 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.