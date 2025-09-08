В Подмосковье на кадастр поставлен новый детский сад

В ЖК «Аникеевский» городского округа Красногорск поставлен на кадастровый учет новый детский сад для 315 малышей. Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Объект возведен в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования. Дошкольное учреждение рассчитано на 13 групп. Его общая площадь – 4281 кв. метров. Здесь созданы необходимые условия и для детей с ограниченными возможностями. Проектом предусмотрены: групповые ячейки с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда. На прилегающей к садику территории проведено озеленение, установлены детские площадки.

В ЖК «Аникеевский» введено восемь домов на 1547 квартир. Объект расположен между Новорижским и Волоколамским шоссе. Вместе с жильем в комплексе будет построена вся необходимая социальная инфраструктура. Кроме детского сада, здесь возводится поликлиника. Недалеко от жилого комплекса находится станция МЦД-2 «Аникеевка». В перспективе на Новорижском шоссе откроются станции новой Рублево-Архангельской линии метро.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал о строительстве детских садов и школ в регионе.

«Каждый год, я это часто говорю, мы строим детские сады — 30 детских садов и 35 школ. Каждый год стараемся их строить больше, мы ушли в формат и видим эффект, когда школа строится на 2-2,5 тыс. с дошкольным отделением», — сказал Воробьев.