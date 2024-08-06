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В Подмосковье на кадастр поставили 94 МКД с начала 2024 года

В Подмосковье ведется активное строительство жилья. На территории региона на кадастровый учет поставили 94 многоквартирных жилых дома в 2024 году. Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь жилого фонда за шесть месяцев составила более 2 млн кв. метров, рассчитана на 32 985 квартир. Это обеспечило жильем 33 тысячи семей на территории Московской области.

В Подмосковье строительство ведется в рамках комплексного развития территории. Это возможность обеспечить граждан новым комфортным жильем, обновить коммунальную инфраструктуру, благоустроить территорию и улучшить жилищные условия людей, что является важным показателем роста экономики региона и эффективности реформ, направленных на упрощение и ускорение процедур постановки на кадастровый учет объектов недвижимости.

Государственные услуги по оформлению бытовой недвижимости в электронном виде на территории Подмосковья осуществляются в течение 1 рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.