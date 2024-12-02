В Подмосковье на аукцион выставлены участки под строительство малоэтажного жилья

Участок 1,57 га находится к юго-востоку от д. Высоково. Градпотенциал площадки составляет 9 тыс. кв. метров малоэтажного жилья. Окружение представлено жилыми домами и незастроенными территориями. Остановка общественного транспорта «Высоково» — в 1,2 км. Расстояние до выезда на Ярославское ш. составляет 1,5 км, до центра Сергиева Посада — 10 км. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 марта 2025 года.

До 24 марта будущего года принимаются заявки на участие в аукционе по продаже участка 24,94 га вблизи д. Высоково. Здесь можно построить до 101,8 тыс. кв. м малоэтажного жилья. В ближайшем окружении — частные дома, незастроенные участки, лесной массив. Рядом с участком проходит дорога, по которой до выезда на Ярославское ш. — около 1,6 км, до Староярославского ш. — 2 км. Остановка общественного транспорта «Высоково» — в 70 м. Расстояние до центра Сергиева Посада составляет около 11,5 км, до Троице-Сергиевой Лавры — столько же. Выезд на ЦКАД находится на удалении 20,5 км от участка, выезд на МКАД — в 51 км.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемых федеральных земель в Московской области. В июне этого года за 236,35 млн рублей новому собственнику был передан имущественный комплекс неподалеку от Ногинска под размещение склада или производства. Имущественный комплекс в центре Орехово-Зуева был реализован в сентябре за 31,46 млн рублей. В октябре за 1,13 млрд рублей продали имущественный комплекс (349,41 га земли и 31,1 тыс. кв. м объектов недвижимости) на территории пос. Лесной, в 28 км от МКАД по Ярославскому ш.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.