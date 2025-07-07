В Подмосковье на аукцион выставлены участки под строительство малоэтажного жилья

ДОМ.РФ предлагает инвесторам несколько объектов в Московской области. До 11 августа принимает заявки на участие в аукционах по реализации участков вблизи д. Высоково (рядом с г. Сергиев Посад) общей площадью более 26,5 га под строительство малоэтажного жилья. Обе торговые процедуры состоятся 15 августа. Суммарный градпотенциал обеих площадок превышает 110 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

На первом участке площадью 24,94 га могут быть построены малоэтажные дома общей площадью около 101,8 тыс. кв. м. В ближайшем окружении — частные дома, незастроенные территории, лесной массив. Рядом с участком проходит дорога, по которой до выезда на Ярославское ш. — около 1,6 км, до Староярославского ш. — 2 км. Остановка общественного транспорта «Высоково» — в 70 м. Расстояние до центра Сергиева Посада составляет около 11,5 км. Выезд на ЦКАД находится в 20,5 км от участка, выезд на МКАД — в 51 км.

Градостроительный потенциал второго участка площадью 1,57 га составляет 9 тыс. кв. метров. Окружение представлено жилыми домами и незастроенными территориями. Остановка общественного транспорта «Высоково» — в 1,2 км. Расстояние до выезда на Ярославское ш. составляет 1,5 км, до центра Сергиева Посада — 10 км.

ДОМ.РФ активно участвует в развитии неиспользуемого федерального имущества в Московской области. В июне участок 0,07 га на территории бывшего радиополя в Щелково был реализован за 1,57 млн рублей. В апреле имущественный комплекс на участке 0,16 га в Люберцах продали за 30,88 млн рублей. В начале марта участок 79,35 га в пос. Лесной (Пушкинский район) был реализован на 624,37 млн рублей. Помещение под коммерцию площадью 165,9 кв. м на первом этаже жилого дома в Подольске передали инвестору за 24,23 млн рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.