В Подмосковье на аукцион выставлены участки под строительство бизнес-недвижимости

ДОМ.РФ предлагает инвесторам участки и имущественные комплексы общей площадью более 34 га в Щелкове. Все лоты подойдут для строительства бизнес-недвижимости: деловых центров, офисов, логистических парков и административных зданий. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Выставленные на торги объекты — это бывшее антенное поле, использовавшееся во времена существования аналогового телевидения и радио для усиления и распространения сигнала в регионах. Все лоты находятся по соседству друг с другом. Их единый адрес: ул. Радиоцентр № 5, (юго-восточная окраина Щелкова, в 200 м от Щелковского ш.). Их окружение представлено многоэтажной жилой застройкой и лесным массивом, неподалеку расположен аэродром Чкаловский. Поблизости, на территории жилого комплекса, располагается ТЦ районного формата. На расстоянии менее 400 м от радиополя находится железнодорожная станция Чкаловская, там же — ближайшая остановка общественного транспорта «Платформа Чкаловская». Выезд на Щелковское ш. — в 500 м. Расстояние до МКАД составляет около 18,5 км.

В составе первого лота: участок 15,76 га, а также здания и сооружения общей площадью 2,2 тыс. кв. метров. Начальная цена — 173,72 млн рублей. Второй лот представляет из себя участки общей площадью 13,84 га. Его начальная цена составляет 136,47 млн рублей. В состав еще одного имущественного комплекса включены участок 3,73 га, а также здания общей площадью 295 кв. м. Начальная цена этого объекта составляет 45,38 млн рублей. Помимо этого, на торги выставлен участок площадью 1,7 га с начальной ценой 10,9 млн рублей.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемого федерального имущества в Московской области. В июне за 236,35 млн рублей новому собственнику был передан имущественный комплекс неподалеку от Ногинска под размещение склада или производства. Лот в центре Орехово-Зуева был реализован в сентябре за 31,46 млн рублей. В октябре за 1,13 млрд рублей продали имущественный комплекс (349,41 га земли и 31,1 тыс. кв. м объектов недвижимости) на территории пос. Лесной, в 28 км от МКАД по Ярославскому ш.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.