В Подмосковье на аукцион выставили землю под строительство коттеджа

Дом.РФ предлагает инвесторам участок 0,32 га в пос. Горки-10 (Одинцовский район Московской области). Землю предлагается использовать для строительства частного жилого дома площадью до 400 кв. метров. Прием заявок на участие в торгах завершается 2 июня, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Участок находится в 130 м от выезда на Рублево-Успенское шоссе, и граничит с территорией действующего ипподрома. Окружение представлено также индивидуальными жилыми домами, незастроенными территориями и зеленым массивом. Необходимая для жизни инфраструктура (социальные объекты, магазины и торговые центры) — в пос. Горки-10, на расстоянии не более 1,5 км.

Остановка общественного транспорта «Горки-10» расположена в 680 м. В соседних населенных пунктах — частные общеобразовательные и спортивные школы, рестораны, торговые и рекреационные объекты. В 5,5 км расположен оздоровительный комплекс «Рублево-Звенигородский», в состав которого входят пансионаты «Лесные дали» и «Поляны», аквапарк и медцентр. Расстояние до выезда на МКАД составляет 23 км, до выезда на ЦКАД — 16 км.

Дом.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемого федерального имущества в Московской области. В апреле имущественный комплекс на участке 0,16 га в Люберцах продали за 30,88 млн рублей. Помещение под коммерцию площадью 165,9 кв. м на первом этаже жилого дома в Подольске продали за 24,23 млн рублей. Также состоялись торги по реализации земли и имущества Радиоцентра в Щелкове: участок 1,07 га продали за 23,32 млн рублей, а имущественный комплекс на участке 3,73 га — за 45,38 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.