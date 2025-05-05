В Подмосковье на аукцион выставили землю под коммерцию и строительство дома

ДОМ.РФ предлагает инвесторам земли под коммерческое использование и индивидуальное жилищное строительство в разных районах Московской области. Заявки на участие в обеих торговых процедурах принимаются до 2 июня, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В Щелкове инвесторам предлагаются участки общей площадью 0,07 га, расположенные вблизи ул. Радиоцентр № 5. Окружение представлено лесным массивом, территорией бывшего радиоцентра, гостиницами, СТО, индивидуальными и многоквартирными домами, включая современный жилой комплекс с торговым центром районного формата. В 500 м находится железнодорожная станция Чкаловская, там же — остановка общественного транспорта «Платформа Чкаловская». В 630 м расположены выезд на Щелковское шоссе и остановка общественного транспорта «Чкаловский». Расстояние до центра Щелкова составляет около 7 км, до МКАД — 18,5 км.

В Одинцовском округе на торги выставлен участок 0,83 га вблизи оздоровительного комплекса «Сосны». Земля подойдет для строительства частного дома площадью до 1,3 тыс. кв. м. Участок расположен вблизи оздоровительного комплекса «Сосны». Окружение представлено частными резиденциями. Вокруг — развитая инфраструктура соседних населенных пунктов и коттеджных поселков. Рядом с участком протекает р. Серебрянка, приток Москвы-реки. Ближайшая остановка общественного транспорта «Сновидово» находится в 15 минутах ходьбы. Расстояние до Barvikha Luxury Village составляет около 17 км в сторону Москвы. Подъезд возможен как по Рублево-Успенскому (25 км от МКАД), так и по Ильинскому шоссе (31 км от МКАД).

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемого федерального имущества в Московской области. В апреле имущественный комплекс на участке 0,16 га в Люберцах продали за 30,88 млн рублей. Помещение под коммерцию площадью 165,9 кв. м на первом этаже жилого дома в Подольске продали за 24,23 млн рублей. Также состоялись торги по реализации земли и имущества Радиоцентра в Щелкове: участок 1,07 га продали за 23,32 млн рублей, а имущественный комплекс на участке 3,73 га — за 45,38 млн рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.