В Подмосковье на аукцион выставили бывшую базу отдыха «Алмаз»

В прогнозный план приватизации в этом году была включена база отдыха «Алмаз», расположенная в поселке Шишовка городского округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Имущественный комплекс включает в себя 9 объектов капитального строительства (спальные корпуса, клуб, мастерские и т. д.) общей площадью более 3,9 тыс. кв. метров и свыше 6 га земли.

Аукцион будет проведен 21 ноября на электронной торговой площадке РАД. Начальная цена имущественного комплекса составляет 52 866 283 рублей. Шаг аукциона — 264 331,40 рублей (0,5% начальной цены продажи).

С информацией о планируемых к выставлению на торги объектах, а также имуществе, находящемся в торгах, можно ознакомиться в режиме интерактивной карты на сайте Минмособлимущества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.