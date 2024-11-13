В Подмосковье на аукцион выставили бывшую базу отдыха «Алмаз»
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В прогнозный план приватизации в этом году была включена база отдыха «Алмаз», расположенная в поселке Шишовка городского округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.
Имущественный комплекс включает в себя 9 объектов капитального строительства (спальные корпуса, клуб, мастерские и т. д.) общей площадью более 3,9 тыс. кв. метров и свыше 6 га земли.
Аукцион будет проведен 21 ноября на электронной торговой площадке РАД. Начальная цена имущественного комплекса составляет 52 866 283 рублей. Шаг аукциона — 264 331,40 рублей (0,5% начальной цены продажи).
С информацией о планируемых к выставлению на торги объектах, а также имуществе, находящемся в торгах, можно ознакомиться в режиме интерактивной карты на сайте Минмособлимущества.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.