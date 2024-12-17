В Подмосковье на 75% готов бизнес-центр в шаговой доступности от метро на МКАД

В бизнес-центре класса А Rublevo Business Park в Подмосковье подходят к завершению монолитные работы. На начало декабря 2024 года они завершены на 98,2%. Также на финальном этапе находятся работы по кладке наружных стен и внутренних перегородок в подземной части, они выполнены на 93% и 98% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Rublevo Business Park также продолжаются работы по остеклению и облицовке фасадов двух башен комплекса. К концу года остекление установлено на 70%, утепление и облицовка фасадов камнем — на 32%. Также активно идут работы по кладке внутренних стен на надземных этажах, они уже выполнены на 60%. Штукатурка стен в подземном трехуровневом паркинге, к которой приступили в сентябре 2024 года, завершена на 80%.

Начался монтаж металлоконструкций шахт вертикального транспорта для лифтового оборудования. Всего будет установлено 22 скоростных лифта с увеличенной высотой потолков 2,8 метра.

Ведется устройство инженерных коммуникаций. В подземной части башен бизнес-центра системы вентиляции выполнены на 60%, в надземной части — на 15%. Индивидуальный тепловой пункт смонтирован на 56%. Прокладка сетей спринклерного пожаротушения выполнена на 30%, сетей канализации — на 30%, систем теплоснабжения — на 25%. Монтаж сетей отопления завершен на 50%.

Rublevo Business Park — это строящийся бизнес-центр класса А, расположенный в районе Мякинино. Сделки в проекте полностью защищены договором долевого участия с использованием эскроу-счетов.

Общая площадь бизнес-центра составляет 115 тыс. кв. метров. Из них 5,5 тыс. кв. метров занимает торговая галерея, а 62 тыс. кв. метров — офисные блоки со свободной планировкой. В бизнес-парке есть подземный трехуровневый паркинг на 746 машино-мест, включая отдельные места для мотоциклов.

Проект расположен в престижном северо-западном направлении, в получасе езды от аэропорта Шереметьево, рядом с Липовой рощей и Живописной бухтой, а также крупными инфраструктурными объектами. В 500 метрах от Rublevo Business Park в настоящее время строится станция метро «Липовая роща» новой Рублево-Архангельской линии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.