В Подмосковье на 700 участках выявлены случаи нецелевого использования земли

В рамках реализации масштабного проекта министерства имущественных отношений Московской области по борьбе с нецелевым использованием земельных участков муниципальные земельные инспекторы в ходе традиционных осмотров выявили с начала 2025 года 700 участка, которые правообладатели используют не в соответствии с его целевым назначением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Каждый собственник или арендатор должен чётко знать установленные законодательством порядок, условия, виды разрешенного использования участка, чтобы использовать его в конкретных целях. Нецелевое использование признается правонарушением. Примеры таких нарушений, которые фиксируют наши инспекторы МЗК, самые разные, но в основном, — это ведение коммерческой деятельности или оказание различных платных услуг на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство. Закрыть бизнес и наказать за нарушение — такой цели у нас не стоит. Участок важно использовать в соответствии с земельным законодательством. Если это автосервис, то и вид разрешенного использования должен быть соответствующим, а отсюда и справедливое налогооблажение», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

К примеру, нарушения по нецелевому использованию исправлены в Балашихе и Дмитрове. На земельном участке для ведения садоводства и огородничества, расположенном на Щелковском шоссе, правообладатель открыл дорожный сервис, а в п. Икша на ул. Пионерская на участке с видом разрешенного использования — для предпринимательских целей — строительства сервис-центра «Автоуслуги» предоставляли услуги гостиничного обслуживания. В одном и другом случае собственники изменили ВРИ и используют участки в соответствии с требованиями ст. 42 ЗК РФ.

Еще одно нарушение пресекли инспекторы из Одинцово. На земельном участке размещался автосервис, а должен был участок использоваться для строительства комплекса бытового обслуживания. Нарушение здесь также устранено, автосервис теперь легально продолжает свою деятельность.

А в Щелково обошлись обычной рекомендацией, которую дали инспекторы МЗК в ходе рабочего выезда по информированию граждан и бизнеса. Согласно выписке из ЕГРН, участок имеет ВРИ «для обслуживания существующих зданий и сооружений», а в здании, расположенном на нем, открыт магазин. Собственник привёл вид разрешенного использования в соответствии с документами территориального зонирования и классификатором видов разрешенного использования земельных участков, обратившись для этого в Росреестр.

Всего же, в рамках данного проекта, из 2 660 земельных участков с выявленными нарушениями нецелевого использования, в том числе за прошлый год, на сегодняшний день уже устранено 983 нарушения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.