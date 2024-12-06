В Подмосковье можно зарегистрировать квартиру в новостройке всего за сутки

В Московской области можно электронно зарегистрировать квартиру в новостройке за сутки. Раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр, и на это уходила минимум неделя, теперь за покупателя это может сделать застройщик за 24 часа. Что такое кадастровый учет и что он гарантирует участнику долевого строительства, рассказала пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Кадастровый учет — это система регистрации и учета земельных участков, зданий и сооружений. Она помогает определить их владельцев, границы и характеристики. Это необходимо для контроля использования земли, оценки ее стоимости, налогообложения и решения других вопросов с недвижимостью.

Что я могу делать с недвижимостью?

зарегистрировать права собственности на квартиру:

Для регистрации права собственности в Росреестре (для новостроек) необходимы передаточный акт на квартиру и квитанция об оплате государственной пошлины.

Плюсы: чувствуйте себя уверенно и спокойно, зная, что квартира принадлежит вам законным образом.

прикрепиться к поликлинике:

Предоставьте сведения о регистрации, паспорт, полис ОМС, СНИЛС и заявление.

Плюсы: доступ к медицинским услугам в случае заболевания без лишних хлопот.

записать детей в школу/детский сад:

Предоставьте сведения о регистрации, свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя, медицинскую карту и заявление.

Плюсы: обеспечение образования и развития своего ребенка.

иные юридические действия: для ряда других юридических действий, например, получения кредита на недвижимость или участия в судебном процессе, также же может потребоваться кадастровый учет.

Представьте необходимые документы в зависимости от ситуации.

Плюсы: официальное подтверждение ваших прав и возможность решения различных жизненных вопросов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.