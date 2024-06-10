В Подмосковье можно приватизировать муниципальное жилье онлайн

В Подмосковье с 2023 года стало возможно приватизировать муниципальное жилье онлайн. Для этого необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг. Ежегодно приватизация имущества помогает жителям оформлять квартиры в собственность. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Приватизация квартиры — это бесплатная передача квартиры в собственность граждан, проживающих в ней.

С приватизированной квартирой вы имеете право совершать сделки: продавать, сдавать в аренду, оставлять под залог, передавать по наследству, дарить. При этом у владельца имущества становится больше обязанностей: платить налоги, делать взносы на капитальный ремонт и т. д.

Граждане РФ, в том числе и несовершеннолетние, проживающие в квартире на условиях социального найма. Если в квартире зарегистрировано несколько человек, необходимо согласие всех на приватизацию. Все участвующие в приватизации получают равные доли. Право на приватизацию в совершеннолетнем возрасте дается один раз.

Чтобы приватизировать жилье нужно: ознакомиться на портале госуслуг Московской области со списком документов, собрать и отсканировать их; подать заявление на портале госуслуг Московской области, приложите отсканированные документы и дождаться ответа 30 дней; после получения положительного решения администрации все заявители должны подписать договор о передаче жилья в собственность; подписанный договор направляется сотрудниками администрации в Росреестр для регистрации перехода права собственности от муниципалитета в собственность граждан. Оплата госпошлины не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.