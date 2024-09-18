В Подмосковье можно получить документы для решения земельных споров за 3 дня
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В Московской области пользователи, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, могут заказать документы и информацию о документах государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.
Такие сведения могут потребоваться, например, для решения земельных споров в суде.
Для подачи заявления необходимо:
- предоставить данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (заполняются в личном кабинете автоматически);
- сведения о запрашиваемом объекте (местоположение, вид землеустроительной документации).
Услугу могут получить представители юрлиц и ИП — для этого нужно представить сведения об организации или ИП, сведения о запрашиваемом объекте, а также документ, подтверждающий полномочия представителя.
Заявитель может обратиться за информацией по любому объекту. К ней относятся:
- информация об инвентаризации земель;
- проекты перераспределения;
- землеустроительные дела по межеванию участков;
- землеустроительная документация (например, обследование почвы);
- оценка качества земель.
Для получения иной информации необходимо будет обратиться в Росреестр лично и предоставить документы (оригиналы или нотариально подтвержденные копии), подтверждающие право на получение сведений.
Чтобы получить услугу, пользователю необходимо:
- зайти в личный кабинет на портале госуслуг;
- в разделе «Услуги» выбрать подраздел «Стройка Недвижимость»;
- выбрать услугу «Предоставление материалов и данных государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;
- заполнить заявление.
Срок оказания услуги составит 3 рабочих дня.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.