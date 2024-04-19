В Подмосковье можно онлайн утвердить схему раздела или объединения земельных участков

Два года назад на региональном портале госуслуг Минимуществом была введена новая онлайн услуга «Утверждение схемы раздела или объединения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». Ранее утвердить схему можно было только в очном формате в администрациях: сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Жителям Подмосковья рассказали, что это за сервис, кто может им воспользоваться и как проходит данная процедура.

Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях раздела или объединения земельных участков можно утвердить в отношении участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Раздел может потребоваться если земельный участок имеет ограничения в оборотоспособности, объединяют участки для более рационального использования — например, для строительства объекта большей площади.

Услугой могут воспользоваться заявители, которым земельный участок предоставлен:

на праве постоянного (бессрочного пользования);

безвозмездного пользования;

на праве аренды.

Бесплатную услугу предоставляют органы местного самоуправления, на территории которых расположены земельные участки, которые планируются к разделу или объединению.

Как воспользоваться услугой?

нужно авторизоваться на РПГУ Подмосковья и выбрать муниципалитет;

заполнить электронную форму заявления: согласие на обработку персональных данных, информацию о заявителе, указать сведения о земельном участке: адрес, обозначить площадь участка и его кадастровый номер;

к заявлению следует приложить скан-копии документов.

После подачи заявления с обязательным приложением схемы, которая должна содержать информацию о том, как нужно разделить или объединить участок, в течение 15 рабочих дней заявитель получит постановление местной администрации об утверждении схемы раздела/объединения расположения земельного участка (земельных участков). Постановление будет действительно два года.

Как можно узнать о готовности решения?

Информация о результате предоставления услуги автоматически направляется заявителю (представителю заявителя):

в личный кабинет на РПГУ;

по электронной почте.

Кроме того, заявитель (представитель заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления услуги с помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

Услуга предоставляется только в отношении земельных участков, сведения о границах, которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.



Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.