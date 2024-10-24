В Подмосковье молодая семья купила квартиру по жилищной программе
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Семья Сайфулоевых из городского округа Павловский Посад переехала в собственную квартиру. Приобрести жилплощадь им помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
У Хурамбека и Гавхар четверо детей. Старшему 11 лет, младшему 4 года. Папа работает мастером-наладчиком, мама ведет хозяйство.
«Выходные и праздники мы проводим вместе. Ходим гулять в парки, развлекательные центры. В ближайшее время хотим съездить в Москву посмотреть Красную площадь. Дети просят, им интересно», — говорит Хурамбек.
Сайфулоевы снимали жилье. Узнав из СМИ о региональной программе улучшения жилищных условий, супруги решили принять участие. Теперь у них своя трехкомнатная квартира.
«Квартира требовала небольшого ремонта. Я все сделал сам. Поклеил обои, поставил краны. У нас у всех отдельные комнаты — у мальчиков, у девочек и у нас с женой» — рассказывает Хурамбек.
Напомним, что участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно онлайн.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.