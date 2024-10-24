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В Подмосковье молодая семья купила квартиру по жилищной программе

Семья Сайфулоевых из городского округа Павловский Посад переехала в собственную квартиру. Приобрести жилплощадь им помогла подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

У Хурамбека и Гавхар четверо детей. Старшему 11 лет, младшему 4 года. Папа работает мастером-наладчиком, мама ведет хозяйство.

«Выходные и праздники мы проводим вместе. Ходим гулять в парки, развлекательные центры. В ближайшее время хотим съездить в Москву посмотреть Красную площадь. Дети просят, им интересно», — говорит Хурамбек.

Сайфулоевы снимали жилье. Узнав из СМИ о региональной программе улучшения жилищных условий, супруги решили принять участие. Теперь у них своя трехкомнатная квартира.

«Квартира требовала небольшого ремонта. Я все сделал сам. Поклеил обои, поставил краны. У нас у всех отдельные комнаты — у мальчиков, у девочек и у нас с женой» — рассказывает Хурамбек.

Напомним, что участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.