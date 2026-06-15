В Подмосковье мобильные офисы БТИ начали выезды в СНТ

Мобильные офисы БТИ начали работать в садоводческих и дачных товариществах Подмосковья в дачном сезоне 2026 года. Специалисты консультируют по регистрации построек и проводят кадастровые работы на месте, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В каждом из девяти филиалов БТИ Московской области утверждены графики выездов на весь сезон. Мобильные группы посетят СНТ и ДНТ почти во всех муниципалитетах региона, чтобы помочь жителям оформить недвижимость и ответить на вопросы земельно-имущественного характера.

С начала года специалисты обследовали 205 тыс. земельных участков и выявили значительное количество незарегистрированных объектов.

«Министерство имущественных отношений совместно с БТИ Московской области реализует информационную кампанию, направленную на повышение осведомленности собственников о необходимости регистрации построек и преимуществах официального оформления», — отметил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Он добавил, что сотрудники БТИ оказывают помощь в регистрации недвижимости и сопровождают комплексные проверки участков.

Мобильные офисы консультируют по дачной амнистии и новым правилам регистрации домов, разъясняют порядок оформления границ участков и подготовки документов для кадастрового учета, а также проводят геодезические работы на месте.

«Мы стремимся быть ближе к людям, чтобы каждый дачник мог получить профессиональную консультацию, не покидая товарищество», — подчеркнула генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Оставить заявку можно в ближайшем филиале БТИ, по телефонам +7 (800) 444-96-50, +7 (498) 602-31-14, +7 (498) 568-88-88, через форму обратной связи на сайте https://mobti.ru/ или заказав обратный звонок в чат-боте МАХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.