В Подмосковье ликвидированы более 90% ГУПов и МУПов за 10 лет

Работа по сокращению государственных и муниципальных унитарных предприятий на территории Московской области проводится с 2015 года совместно с комитетом по конкурентной политике, ФАС по Московской области и органами местного самоуправления. Так, за 10 лет в Подмосковье ликвидированы более 90% ГУПов и МУПов. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений.

На сегодняшний день в регионе из 958 государственных и муниципальных унитарных предприятий осталось завершить процедуру ликвидации или реорганизации по 16 МУП и 4 ГУП. В результате проводимой работы останется 2 ГУП и 59 МУП, которые не подлежат сокращению и ведут свою деятельность в сфере естественных монополий (в т. ч. обеспечивают теплом и водой жителей области).

По количеству сокращенных унитарных предприятий на протяжении последних лет Московская область является лидером среди российских регионов. Работа по сокращению ГУПов и МУПов проводится для создания более конкурентоспособных предприятий, привлечения представителей малого и среднего бизнеса, улучшения качества предоставляемых услуг и оптимизации бюджетных расходов.

Согласно принятому Государственной думой Федеральному закону, срок завершения реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий продлили до 1 января 2026 года (вместо ранее определенной даты — 1 января 2025 года).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», – сказал глава региона.