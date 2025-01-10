В Подмосковье капитально отремонтируют здание спорткомплекса МАУ «Шаховской ДОК»

В округе Шаховская планируют капитально отремонтировать здание спорткомплекса МАУ «Шаховской ДОК». Работы осуществляются в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации здания спорткомплекса МАУ «Шаховской ДОК» в муниципальном округе Шаховская», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Здание спорткомплекса (МАУ «Шаховской ДОК») Московская область, р. п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 61».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать помещение площадью 516 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.