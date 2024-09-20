В Подмосковье изменились требования обеспечения жилой застройки объектами спорта

Указанные требования вступают в силу с 21 сентября 2024 года и не распространяются на проекты, в отношении которых уже заключены договоры о комплексном развитии территории или принято решение о подготовке документации по планировке территории, а также в иных случаях.

«Изменения направлены на повышение качества и комфорта создаваемой жилой среды, развитие спортивной инфраструктуры на территории Московской области, и включают в себя необходимые виды и параметры плоскостных спортивных сооружений, а также крытых спортивных объектов для жилой застройки с планируемым населением от 1 тысячи человек с учетом норм федерального законодательства», — заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Александра Кузьмина отметила, что ранее региональные нормативы уже включали в себя необходимые требования по обеспеченности жилой застройки объектами спорта: спортивными площадками, спортзалами, бассейнами и так далее. Новым постановлением уточняются характеристики и способы размещения спортивных объектов.

Так, согласно новым требованиям для жилой застройки с планируемым населением от 1 тысячи человек необходимо предусматривать создание многофункциональной хоккейной площадки, помещения спортивного назначения. Если количество жителей составит от 1,5 тыс. до 7 тысяч человек, дополнительно потребуется размещение спортивного зала для игровых видов спорта.

В более крупных жилых кварталах, в зависимости от расчетного населения, требуется строительство площадки для игры в мини-футбол, физкультурно-оздоровительного комплекса со спортзалом для игровых видов спорта, размещение тренажерного и фитнес залов, футбольного поля с беговыми дорожками, ФОК с бассейном и др.

Крытые спортивные объекты такие, как физкультурно-оздоровительные комплексы, могут быть размещены на территории жилого квартала как отдельно стоящие здания с собственной территорией, а также в зданиях общественного или административного назначения. Спортивные залы могут быть интегрированы в помещения на 1-х нежилых этажах многоквартирных домов при условии обеспечения отдельного входа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.