В Подмосковье инвесторы восстановят 8 областных имущественных комплексов

С начала года восемь имущественных комплексов областной собственности в неудовлетворительном состоянии нашли новых хозяев, которые планируют их восстановить и использовать на благо жителей региона. Сумма поступлений в бюджет от реализации областной недвижимости составила 296,3 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В результате работы регионального ведомства, находящейся в неудовлетворительном состоянии, более 40 объектов в городских округах Балашиха, Подольск, Воскресенск, Наро-Фоминск, Солнечногорск, а также в Можайском и Волоколамском муниципальных округах получат новую жизнь.

Так, инвестор восстановит объект культурного наследия регионального значения «Дом управляющего фабрикой, конец XIX века» в г. Балашихе, который хочет использовать в туристических целях. Возможно, там откроется ресторан или дом отдыха.

В Подольске недостроенное трехэтажное здание, где ранее размещалось муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов «Информационно-методический центр города Климовск», после восстановления станет торговым объектом, торгово-развлекательным центром или пунктом делового управления.

Двенадцать объектов капитального строительства бывшего лагеря, расположенные на 0,3 га, в селе Карпово городского округа Воскресенск будут использованы для развития внутреннего туризма.

Одноэтажное нежилое здание площадью 104,5 кв.м 1964 года постройки и земельный участок с категорией «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования «объекты дорожного сервиса» в Можайском муниципальном округе превратится в социально полезный объект для жителей округа.

Двухэтажное здание бывшего наркодиспансера в Наро-Фоминске после восстановления, возможно, станет медицинским учреждением.

Имущество в Балашихе, неиспользуемое долгое время здание площадью 83,7 кв.м и земельный участок 221 кв.м, недостроенное здание площадью 3070, 8 кв.м и земельный участок 8690 кв. м на Рижском шоссе в Волоколамске, а также имущественный комплекс бывшего дома отдыха «Спутник» в городском округе Солнечногорск тоже станут частью социальной и экономической жизни своих округов после обследования.

До конца февраля пройдут торги еще по 4 лотам, включающим в себя 52 объекта, в городских округах Клин, Кашира и Павлово-Посадский.

Больше информации об объектах недвижимости в Подмосковье, которые будут рады инвесторам, можно найти на сайте министерства имущественных отношений Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.