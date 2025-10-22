В Подмосковье идет переход на электронную исполнительную документацию

В среду в деловом центре «Новатор» состоялся семинар для представителей подрядных организаций и заказчиков. В мероприятии приняли участие председатель контроль-счетной палаты Виктор Королихин и министр строительного комплекса МО Александр Туровский, а также представитель компании поставщика программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Главной темой встречи стал процесс перехода МО на электронное взаимодействие в части ведения исполнительной документации в электронном виде — как один из важнейших этапов Цифровой строительной вертикали региона.

Цифровая строительная вертикаль региона направлена на повышение эффективности взаимодействия всех участников строительного процесса. В ходе мероприятия специалисты детально разобрали функционал системы, включая сдачу электронной отчетности, подачу документов и мониторинг этапов строительства в режиме онлайн.

«Внедрение и грамотное использование Цифрового сервиса» — это важный шаг к цифровизации отрасли. Система позволяет минимизировать бумажный документооборот, ускорить согласование и обеспечить максимальную прозрачность на всех этапах реализации строительных проектов», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Важным этапом является успешное освоение платформы представителями подрядчиков и заказчиков. Это позволит вывести совместную работу на новый уровень и оптимизировать рутинные процессы, с которыми сталкиваются участники строительства ежедневно в рамках реализации проектов, строящихся за счет государственных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.