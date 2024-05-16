В Подмосковье ежегодно растет спрос на строительство собственного жилого дома

Заместитель министра жилищной политики Московской области Семен Золотов на публичной дискуссии «Строительство собственного жилого дома» на стенде правительства Московской в рамках XIX Всероссийской выставки-форума «Госзаказ» рассказал о том, что в регионе ежегодно растет спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Подмосковье традиционно строит больше всех в стране. За 10 лет в регионе введено в эксплуатацию 100,1 млн кв. м жилья: 53,2 млн кв. м в многоквартирных домах (МКД) и 46,9 млн кв. метров в индивидуальном жилом строительстве (ИЖС).

«Только в 2023 году в Подмосковье введено в эксплуатацию 12,5 млн кв. метров жилья, из них 7,7 млн — индивидуальное жилищное строительство. План по ИЖС на 2024 год — 7,5 млн кв. метров. В 2021 году мы ввели в регионе понятие кластеры ИЖС, установили нормы проектирования, разработали меры поддержки застройщиков. Как результат, 7 проектов кластеров ИЖС со всей необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Наша цель — уйти от стихийной застройки хозспособом к сбалансированному развитию территорий и это дает кластерный подход», — сказал Золотов.

Кластер ИЖС — новый продукт на рынке. В Подмосковье ИЖС будут занимать территории не менее 100 га с возможностью соединения несмежных участков едиными центрами притяжения и улично-дорожной сетью, иметь единый архитектурный стиль. Застройщик будет обязан вместе домами построить всю необходимую инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру.

«Кластер «Дмитров Дом» — своего рода первопроходец: для покупателей загородной недвижимости в нашем проекте мы разработали революционный для рынка продукт. Экономическая модель кластера ИЖС существенно отличается от модели стандартного компактного поселка за счет наличия в составе объектов социальной, культурно-досуговой и коммерческой инфраструктуры, а также концептуального ядра и особого подхода к разработке проекта благоустройства. Однако именно их наличие выгодно отличает предложение компании от конкурентов и позволяет привлечь в проект аудиторию, ориентированную на постоянное проживание», — отметил управляющий директор «Самолет Дом» Иван Виноградов.

Кроме того, в 2023 году в Московской области создали удобный сервис для строительства индивидуального жилья. Сервис «Строим дом» был запущен министерством жилищной политики с ДОМ.РФ в 2023 году, на нем в одном месте можно получить все услуги по строительству объекта ИЖС в 1 клик.

«В 1 квартале 2024 года каждый 10 метр ИЖС, введенный в стране приходится на Московскую область. Потенциал спроса ИЖС в ближайшие 5 лет составляет около 1 млн домов ежегодно. Крупные застройщики МКД все больше обращают внимание на ИЖС. Ипотека на ИЖС активно растет благодаря льготным программам. Кроме того, ДОМ.РФ запустил программу поддержки кредитования подрядчиков в сегменте ИЖС с эскроу. И конечно у нас есть суперсервис строим.дом.рф», — сказал руководитель подразделения индивидуальное жилищное строительство ДОМ.РФ Георгий Прозоровский.

В этом году Подмосковье — стратегический партнер-регион форума-выставки «Госзаказ».

Московскую область на форуме-выставке «Госзаказ» представляет Комитет по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.