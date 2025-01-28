В Подмосковье достроят 5 детских садов к лету 2025 года

В настоящее время под надзором Главгосстройнадзора в Московской области строят 35 детских садов. Первые пять детсадов завершат строительством этой весной. Общая строительная готовность объектов — порядка 80%, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет, в частности, о детском саде в 17-м микрорайоне городского округа Мытищи, он рассчитан на 260 воспитанников. Еще один детский сад — в селе Ям городского округа Домодедово, который примет 150 ребят.

Завершат и строительство детсада на 112 мест в Балашихе, корпуса дошкольного учреждения на 350 малышей в селе Ильинское Красногорского городского округа.

В Ленинском городском округе к июню достроят детский сад на 310 воспитанников.

В общей сложности, в 2025 году благодаря строительству новых детских садов, в них создадут более 13 тысяч мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.