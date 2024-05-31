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В Подмосковье до осени не нужно согласовывать АГО для нежилых объектов до 1500 кв м

Мособлархитектурой внесены изменения в перечень объектов, для строительства которых не требуется согласование архитектурно-градостроительного облика (АГО) на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

До 1 сентября 2024 года продлена действующая мера для объектов капитального строительства нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. метров, за исключением объектов социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, культурного развития, религиозного назначения, физической культуры и спорта.

Также согласование АГО не требуется для объектов ИЖС, блокированных жилых домов, в случае если их количество в одном ряду не превышает двух индивидуальных гаражей, автозаправочных станций, линейных объектов и др.

Для объектов, подлежащих согласованию АГО, требования к архитектурно-стилистическим характеристикам, колористическим решениям, отделочным материалам, размещению технического и инженерного оборудования установлены правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Границы территорий, в которых требуется получение согласования АГО, также установлены в ПЗЗ.

Ознакомиться с утвержденными ПЗЗ городских округов можно на геопортале Подмосковья или на официальных сайтах администраций муниципальных образований.

Согласование АГО в Московской области осуществляется онлайн через региональный портал госуслуг, срок — 10 рабочих дней.

Для получения госуслуги необходим минимальный перечень документов из состава разделов проектной документации: пояснительная записка, объемно-планировочные и архитектурные решения, для объектов жилого назначения дополнительно требуется схема планировочной организации земельного участка.

Результатом предоставления услуги является распоряжение Мособлархитектуры о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства или отказ с рекомендациями по доработке материалов. Результат направляется в личный кабинет заявителя.

Ознакомиться с нормативными документами можно на официальном сайте Мособлархитектуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.