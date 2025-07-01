В Подмосковье до 1 сентября не будут согласовывать АГО для нежилых объектов

В качестве дополнительной временной меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности до 1 сентября 2025 года продлена действующая мера для объектов капитального строительства нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. м, согласование архитектурно-градостроительного облика для них не требуется. Исключение составляют объекты социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, культурного развития, физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Также согласование АГО не требуется для объектов индивидуального жилищного строительства, блокированных жилых домов, в случае если их количество в одном ряду не превышает двух, индивидуальных гаражей, автозаправочных станций, линейных объектов и др.

Для объектов, подлежащих согласованию АГО, требования к архитектурно-стилистическим характеристикам, колористическим решениям, отделочным материалам, размещению технического и инженерного оборудования установлены правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Границы территорий, в которых требуется получение согласования АГО, также установлены в ПЗЗ.

Ознакомиться с утвержденными ПЗЗ городских округов можно на Геопортале Подмосковья https://rgis.mosreg.ru/v3/# или на официальных сайтах администраций муниципальных образований.

Согласование АГО в Московской области осуществляется онлайн через региональный портал госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/14801, срок — 10 рабочих дней. Услуга бесплатная.

Для получения госуслуги необходим минимальный перечень документов из состава разделов проектной документации: пояснительная записка, объемно-планировочные и архитектурные решения, для объектов жилого назначения дополнительно требуется схема планировочной организации земельного участка.

Результатом предоставления услуги является распоряжение Мособлархитектуры о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства или отказ с рекомендациями по доработке материалов. Результат направляется в личный кабинет заявителя.

Ознакомиться с нормативными документами можно на официальном сайте комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.