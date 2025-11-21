В Подмосковье демонтировали более 3 тыс нестационарных торговых объектов

В Московской области продолжается трансформация торговой сферы. Главная цель — сократить количество нестационарных торговых объектов (НТО), установленных с нарушениями действующего законодательства и не соответствующих требованиям благоустройства. В этом году количество демонтированных нелегальных объектов в регионе в 11 раз превышает показатель 2024 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Незаконные ларьки нередко появляются там, где потребность в них отсутствует, в том числе рядом с капитальными объектами торговли. С начала года в Подмосковье демонтировали более 3 600 НТО. Это — объекты, которые не внесены в Схему размещения муниципалитетов, действуют без договоров на установку и эксплуатацию, а также не соответствуют современным стандартам благоустройства. В 2026 году мы продолжим работу в этом направлении», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве сообщают, что среди прочих нарушений в таких ларьках — несоблюдение миграционного законодательства, работа продавцов без официального трудоустройства, реализация товаров без ветеринарных сопроводительных документов и нарушение санитарных норм. Теперь на местах, где раньше находились стихийные точки, появляются благоустроенные пространства. Так, в преддверии 9 Мая в Нахабино (г.о. Красногорск) высадили 20 туй на площадке бывшего незаконного ларька, а в Серпухове на месте павильона «Труба» планируется обустройство сквера.

При этом, Московская область поддерживает современные форматы. Активно развивается автоматизированная торговля — в регионе установлено более 3,3 тысячи вендинговых автоматов. Кроме этого, идет перевод объектов розничной торговли, преимущественного сельскохозяйственных рынков, из нестационарных объектов в капитальные строения. В Министерстве отмечают, что ликвидация незаконных НТО не повлияет на обеспеченность жителей товарами и услугами. В Подмосковье работают более 56 тысяч стационарных магазинов, свыше 8 тысяч заведений общественного питания и около 21 тысячи предприятий бытового обслуживания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.