В Подмосковье действует программа «Социальная ипотека» для специалистов

Программа «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. Основная цель проекта — улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с помощью ипотечных кредитов. Участники получают 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию основного долга в течение 10 лет, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Требования к участникам включают стаж работы, возраст, наличие квалификационных категорий и отсутствие жилья на праве собственности. Участник платит только проценты по кредиту.

Принять участие могут: учителя со стажем педагогической работы на территории РФ не менее 5 лет, возрастом до 45 лет; молодые учителя со стажем педагогической работы на территории Подмосковья не менее 3 лет, возрастом до 35 лет.

Общие условия: наличие первой или высшей квалификационной категории или ученой степени; отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в Подмосковье или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации; возможность получения ипотеки; трудовой договор в организации образования на территории МО на 10 лет.

Также стать участниками могут врачи и медицинский персонал. Условия: возраст для женщин до 50 лет, для мужчин до 55 лет; стаж работы по специальности на территории РФ не менее 3 лет; наличие первой, второй или высшей квалификационной категории; трудовой договор в организации здравоохранения на территории Подмосковья на 10 лет; отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в МО или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации; возможность получения ипотеки.

Принять участие могут молодые ученые и уникальные специалисты ОПК. Условия: возраст для докторов наук до 40 лет, для кандидатов наук до 35 лет, для работников без ученой степени до 35 лет; общий непрерывный стаж работы не менее 1 года на основном месте работы; отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в Подмосковье или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации; возможность получения ипотеки.

Стать участниками программы могут тренеры. Условия: возраст для женщин до 45 лет, для мужчин до 50 лет; стаж работы по специальности на территории РФ не менее 3 лет; трудовой договор в организации физической культуры и спорта на территории Подмосковья на 10 лет; отсутствие жилого помещения у заявителя и членов его семьи на праве собственности или по договору соцнайма в Подмосковье или наличие такого помещения менее учетной нормы на каждого члена семьи, установленной в муниципальном образовании по месту постоянной регистрации; возможность получения ипотеки.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.

«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», — сказал глава области.